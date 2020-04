Banco do Brasil ajusta horário das agências

Atendimento nas agências priorizará serviços essenciais. Veja outras ações do BB para apoiar seus clientes, as empresas e a sociedade durante a pandemia.

Diante do avanço da pandemia do novo coronavírus, o Banco do Brasil (BB) informa que suas agências passam a operar das 10h às 14h, para proteger seus funcionários, clientes e a sociedade. A prioridade continua sendo a abertura das Salas de Autoatendimento, com abastecimento, limpeza e funcionamento de todos os terminais.

O atendimento presencial será prestado somente em casos essenciais e de forma excepcional, como nas situações de desbloqueio de senha, desbloqueio de cartão, saques de benefícios sociais sem cartão, atendimento referente aos programas sociais destinados a aliviar as consequências econômicas do novo coronavírus e a pessoas com doenças graves.

O Banco orienta que, ao procurar as Agências e Salas de Autoatendimento, que as pessoas mantenham a distância mínima de dois metros entre si. As Salas são monitoradas de forma a garantir seu pleno funcionamento em relação a abastecimento de numerário, limpeza permanente do ambiente e segurança.

Todos os demais serviços bancários oferecidos pelo BB aos seus clientes, como crédito, renegociação de dívidas, abertura de contas, bem como pagamentos e transferências estão à disposição por meio de sua plataforma digital.

O atendimento remoto no BB pode ser acessado por meio de suas diversas soluções digitais, como o Aplicativo BB (smartphone) e o portal do BB na internet (bb.com.br), além do WhatsApp (61) 4004-0001, da Central de Atendimento BB (0800-729-0001) e pelas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin). O BB ainda disponibiliza atendimento pelos terminais de autoatendimento, Banco 24 Horas e correspondentes bancários.

“É muito importante que o crédito continue disponível aos nossos clientes neste momento o que irá contribuir para a superação das dificuldades que venham a enfrentar. A orientação aos nossos gerentes é que acompanhem de perto a situação de cada cliente para que possamos antecipar as soluções financeiras adequadas já nos primeiros sinais de dificuldade”, disse Rubem Novaes, presidente do Banco do Brasil.

Aposentado ou pensionista do INSS

Para os beneficiários do INSS (Instituto Nacional de Segurança Social), o BB ressalta que não há necessidade de irem às agências para fazer a Prova de Vida. Conforme comunicado do Ministério da Economia, não serão bloqueados os benefícios de quem não a fizer até 30 de junho. Assim, o BB solicita que seus clientes avaliem a real necessidade de comparecimento a uma agência bancária, considerando, antes de sair de casa:

– Se a questão pode ser resolvida nos canais de atendimento eletrônico (aplicativo ou internet), ou, até mesmo, se pode ser adiada.

– A opção de compra por meio do cartão de benefício do INSS. Com ele, não é preciso ter o dinheiro em mãos para adquirir alimentos ou fármacos; basta usá-lo na função débito nos estabelecimentos. A senha é a mesma utilizada para saque.

– Em caso de extrema necessidade, o cliente pode procurar os terminais eletrônicos ou correspondentes bancários mais próximos de sua residência.

BB digital

Atendimento via APP – Solução completa de atendimento, que possibilita ao cliente realizar, além de consultas, diversas movimentações financeiras, como:

· Pagamentos;

· Transferências;

· Investimentos;

· Recargas de Celular;

· Desbloqueio de Cartão;

· e muito mais.

Atendimento via WhatsApp – Os clientes do Banco do Brasil podem realizar operações bancárias diretamente no aplicativo de mensagens WhatsApp. Estão disponíveis serviços como: pagar contas (boletos e convênios), consultar limite de cartão; saque sem cartão; transferência entre contas correntes do BB; recargas de celular e do Bilhete Único do SP Trans; fatura de cartão de crédito, liberação de cartão e rastreamento de cartão; consulta de saldos e extratos da conta corrente e da poupança, além dos fundos de investimento; consultar código IBAN e SWIFT; renegociação de dívidas e pagamento do IPVA. Para iniciar a operação, basta iniciar uma conversa pelo WhatsApp com o número (61) 4004-0001, digitando a operação que deseja executar.

