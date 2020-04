PRF prende casal transportando 90 quilos de maconha na BR-386 em Seberi

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu a condutora e o passageiro de um automóvel por tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira, 22 de abril, na BR 386, em Seberi. Eles transportavam 90 quilos de maconha escondidos em diversos fundos falsos no veículo.

Durante uma ação de combate à criminalidade, os policiais abordaram um HB20 com placas de Canoas, que era conduzido por sua proprietária, de 44 anos, e levava um passageiro, de 40 anos.

Na abordagem, os agentes suspeitaram das informações desencontradas prestadas pelo casal e decidiram realizar uma fiscalização minuciosa no veículo. Em diversos fundos falsos localizados no interior do HB20, foram encontrados 107 tabletes de maconha, que totalizaram 90 quilos.

Posteriormente, foi constatado que o homem já era procurado pela justiça por tráfico de drogas, possuindo um mandado de prisão expedido pela vara criminal de São Luiz Gonzaga/RS.

O homem e a mulher foram encaminhados à polícia judiciária local para registro do flagrante e recolhidos ao presídio.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...