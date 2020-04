Mari é a 16ª eliminada do BBB20, com 54,16% dos votos

Depois de encerrar a votação do Paredão entre Babu, Manu e Mari, Tiago Leifert entra em contato com os participantes do BBB20. O apresentador discursa: “Hoje, alguém vai sair porque tem que sair. Porque é o formato do jogo, porque é assim que funciona o Big Brother Brasil, porque um dia essa temporada precisa acabar”.

Na sequência, o apresentador afirma: “E vocês passaram por tanta coisa… Tem uma palavrinha que ficou muito famosa ultimamente. É um clichê, mas que na psicologia sempre usaram para explicar como pessoas que passam por coisas, obstáculos, se recuperam rápido depois, e outras, pelo menos obstáculo, não conseguem se recuperar. Que é a tal da resiliência”.

Em seguida, Leifert completa: “A Mari foi a figura central do Big Bang dessa temporada. O grande conflito que marcou o BBB20 nasceu por causa dela. E ela sobreviveu. A explosão foi do lado dela, e ela saiu ilesa. Babu, 357 Paredões, três guerras por comida… Está aí, está firme. Manoela, Quarto Branco, Paredões, treta com Victor Hugo, treta com Prior (Felipe)… E a treta interna também”.

O apresentador anuncia: “Em vez de dizer se você tinha que ter jogado mais ou menos, queria deixar com vocês como você será lembrada aqui no Big Brother Brasil. O que você deixa para gente. Você deixa elegância, graça, educação, pureza, muita simpatia”.

Mari é a 16ª eliminada do BBB20, com 54,16% dos votos. Manu recebeu 41,26%. Babu recebeu 4,58%.

Na sala, a influenciadora é abraçada pelos colegas de confinamento. Logo depois, os participantes se dirigem à área externa. Em frente à porta da Eliminação, os confinados aplaudem a baiana. “Meu Deus… Eu não quero sair. Gente, obrigada por tudo. Fiquem com Deus”, declara Mari.

Após deixar o confinamento, Mari conversa com Leifert. Sobre a experiência de participar do BBB20, ela diz: “Parecia que eu sentia que eu ia sair hoje. Eu estava meio que me preparando. Como eu estou muito grata por tudo, parecia que estava me confortando isso. Apesar de estar nervosa, de estar insegura, de estar com medo, eu estava: ‘Está tudo bem. Eu sou Top 5′”.

Fonte: Globo

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...