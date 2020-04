Lacen confirma 62 casos de dengue em Palmitinho

A secretária de Saúde de Palmitinho, Cleusa Danete De Cezaro informou nesta terça-feira, 21 de abril, que aumentou para 62 o número de casos de dengue no município. Os referidos casos já foram confirmados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Lacen/RS).

Cleusa destacou ainda que 12 amostras estão em análise no Lacen/RS, mas essas 12 pessoas já testaram positivo para a doença em exames realizados por laboratórios locais. O número de casos descartados segue em oito.

A última informação oficial apresentada pela Secretaria de Saúde de Palmitinho, em 14 de abril, apontava 34 casos da doença.

Cleusa também explicou que a Secretaria de Saúde adotou uma nova medida para monitorar possíveis focos de dengue no município. De acordo com a secretária de Saúde de Palmitinho, um drone está sendo utilizado para localizar focos de proliferação do Aedes Aegypti, pois algumas pessoas não permitem que as equipes da prefeitura entrem nos pátios para fiscalizar a existência de locais de proliferação do mosquito.

Fonte: Rádio Chiru

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...