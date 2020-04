MP denuncia homem acusado de matar ex-companheira em Tenente Portela – Pena pode alcançar 45 anos

Em nota o Ministério Público informou nesta segunda-feira, 20 de abril, que a promotoria ofereceu denuncia contra o homem preso e acusado pela polícia do assassinato de Andreia Juliana Leite, de 35 anos de idade, crime este ocorrido na madrugada do dia 6 de abril, no bairro São Francisco, em Tenente Portela.

Na denúncia o MP atribui ao agora denunciado na justiça, um homicídio com quatro qualificadoras (feminicídio, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), uma causa de aumento de pena por cometer o crime na frente de uma das filhas menores da vítima e também um agravante em razão de ocasião de calamidade pública no estado.

Se o réu for condenado nos exatos termos da acusação formulada pelo promotor de justiça, Miguel Germano Podasche, a pena pode alcançar o montante de 45 anos de reclusão.

Desde que foi aprovada a lei do Feminicidio em 2015, aumentando a pena para crime motivado por violência doméstica e familiar contra a mulher, este é o segundo caso consumado na Comarca de Tenente Portela. O primeiro ocorreu em 2017 e teve o julgamento realizado em meados de fevereiro deste ano e o réu condenado há 14 anos de reclusão. Ele recorre da sentença em liberdade – leia sobre este caso aqui.

LEIA ÍNTEGRA DA NOTA A IMPRENSA DIVULGADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PORTELENSE

“Nesta data, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Aldair Leria, imputando-lhe o bárbaro assassinato de sua ex-companheira, Andreia Juliana Leite, ocorrido em Tenente Portela no dia 06.04.2020.

Mais especificamente, a denúncia atribui ao acusado um homicídio com quatro qualificadoras (feminicídio, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), uma causa de aumento de pena (cometimento do crime na presença de descendentes da vítima) e uma circunstância agravante (execução do

delito em ocasião de calamidade pública decorrente do COVID-19).

Se o réu for condenado nos exatos termos da acusação formulada, a pena pode alcançar o montante de 45 anos de reclusão.

O Ministério Público congratula a Polícia Civil pela diligência na conclusão dos trabalhos investigativos e confia na capacidade do Poder Judiciário de submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri com a máxima brevidade possível.

Segundo registros, trata-se do segundo crime de tal espécie que se consumou nesta Comarca desde a aprovação da Lei n.º 13.104/2015, a qual tornou mais severo o tratamento dado ao crime de homicídio quando praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, qualificando-o como “feminicídio”.

Por essa razão, o Ministério Público entende que uma resposta ágil e rigorosa por parte da comunidade e das instituições locais contribuirá para que um problema tão grave como o da violência de gênero deixe de repercutir na cifra negra da impunidade.

Tenente Portela, 20 de abril de 2020.

Miguel Germano Podanosche,

Promotor de Justiça”

