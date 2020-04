Motorista é morto ao passar em local onde policiais e criminosos trocavam tiros no norte do RS

Um tiroteio entre policiais que tentavam recuperar um carro roubado e assaltantes deixou um motorista morto, na manhã deste domingo, 19 de abril, na RS-324, em Marau, no norte do RS. A vítima passava pela rodovia e acabou ficando na linha de tiro entre os agentes e os criminosos.

Segundo a Brigada Militar (BM), tudo começou ainda no sábado, no município de Casca, também na Região Norte. Uma caminhonete Amarok foi roubada na cidade. Na manhã de domingo, um policial de folga viu o veículo na rodovia e avisou seus colegas. Uma barreira foi montada na estrada, onde aconteceu o tiroteio.

Conforme o comandante da BM em Marau, Sérgio Pagliarini, os criminosos primeiro bateram no carro da vítima. Depois, desceram do veículo e trocaram tiros com os policiais. Foi nesse momento em que o motorista de outro carro, um Doblô, que não estava envolvido no crime nem era o alvo da abordagem, foi atingido.

— Infelizmente, nesse ínterim, esse veículo passava bem na hora e o condutor morreu. Vai ser aberto um inquérito policial para apurar a conduta de todos e chegar a conclusão de como o fato ocorreu — afirmou o comandante.

Uma perícia deve identificar de qual arma partiu o tiro que causou a morte do motorista. A Polícia Civil também vai abrir investigação.

Até as 18h deste domingo, o nome da vítima não havia sido informado pelas autoridades. Outras três pessoas estavam no Doblô e não ficaram feridas.

Ainda conforme a BM, um dos assaltantes foi baleado e levado por agentes até um hospital. A corporação informou que ele era foragido. O outro suspeito foi preso.

