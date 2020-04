Confirmado 27º Óbito por coronavírus no Rio Grande do Sul e 35 em Santa Catarina



A Secretaria de Saúde do RS confirmou na manhã desta segunda-feira, 20 de abril, o 27º óbito por coronavírus no estado. Trata-se de homem, 71 anos, residente da Capital, notificado em 29/03 quando foi internado no Hospital Ernesto Dornelles. Na UTI desde 30/03, em ventilação mecânica. Histórico de doenças crônicas.

Ao todo no Rio Grande do Sul foram confirmados 869 casos em 98 municípios.

Em Santa Cataria são 1025 casos confirmados de coronavírus em 99 municípios e já causou 35 mortes no estado desde o início da pandemia. Os óbitos mais recentes no estado catarinense são de três homens, residentes em Braço do Norte (37 anos), Camboriú (68) e Tangará (56). Todos faziam parte de grupo de risco.

No Brasil são 39.144 casos confirmados com 2.484 mortes.

