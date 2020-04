Polícia recupera trator furtado no interior de Braga

Neste sábado, 18 de abril, às 16h30min, policiais militares do 7° BPM localizaram um trator e uma plantadeira os quais haviam sido furtados em Sítio Tunes, interior do município de Braga. Ambos os implementos estavam escondidos na vegetação, no Setor da Linha Mó, área indígena do Guarita, sendo recolhidos ao pátio do Detran.

Nenhum suspeito foi localizado.

