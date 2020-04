Encontrado corpo em praça de Tenente Portela

Foi localizado na manhã deste domingo, 19 de abril, um homem morto na Praça do Imigrante, em frente à Câmara de Vereadores, no centro de Tenente Portela. A Brigada Militar isolou o local e aguardava, até a postagem desta notícia, a remoção da vítima identificada como Almiro Morais de Rezendo.

De acordo com informações coletadas pela reportagem do site Portela Online no local, o homem era catador de latinhas e morava próximo ao posto de saúde. Ele tinha problemas com alcoolismo.

As causas da morte são desconhecidas até o momento, mas não haviam ferimentos aparentes, segundo informou a BM.

O corpo será encaminhado para necropsia com o objetivo de determinar as causas da morte.

Notícias pelo Whatsapp

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...