Uso de máscara passa a ser obrigatório em Florianópolis a partir desta sexta-feira

O uso de máscaras de tecido passa a ser obrigatório a partir desta sexta-feira, 17 de abril, a toda a população em Florianópolis, como parte das medidas de combate à pandemia do novo coronavírus. Quem não estiver usando o item de proteção poderá ser barrado nos estabelecimentos da capital. Os locais que permitirem a entrada de clientes que não estejam usando máscaras poderão ser multados e interditados pela Vigilância Sanitária do município.

Na quinta (16), já era possível ver que muitos moradores da cidade já haviam aderido à norma. As regras constam de decreto publicado no fim de semana. Conforme os últimos dados divulgados pelo governo de Santa Catarina, a cidade tem 214 pacientes infectados e três mortes provocadas pela doença.

O uso de máscara ajuda a diminuir a chance de contágio por contato com gotículas infectadas, mas deve ser associado a outras medidas, como lavagem das mãos com água e sabão, ou higienizá-las com álcool em gel 70%.

A prefeitura reforçou que as máscaras de pano não são recomendadas para profissionais de saúde, que devem usar as de tecido, e nem para quem tem algum sintoma da doença. Porém, para as pessoas sem sintomas, pode ajudar na prevenção do vírus.

A prefeitura disponibilizou no site oficial um manual para confecção das máscaras. Os materiais recomendados são, em ordem decrescente de capacidade de proteção: tecido de saco de aspirador, pano de prato, cotton (composto de poliéster 55% e algodão 45%), algodão, fronhas de tecido antimicrobiano, fronhas comuns de linho, e cachecol e lenço.

Fonte: G1

