Secretaria da Saúde do RS confirma 22ª morte por coronavírus; homem tinha 52 anos e era de Arroio do Sal

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou a 22ª morte por coronavírus no Rio Grande do Sul. O homem, de 52 anos, morava em Arroio do Sal. Ele tinha histórico de doença cardíaca.

Conforme a SES, o paciente estava internado, desde sábado (11), no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres. Ele morreu na manhã de quinta-feira (16).

O município informou que recebeu, da 18ª Coordenadoria em Saúde do Rio Grande do Sul, a confirmação do exame positivo para Covid-19, às 21h30 de quinta. A prefeitura acrescentou que Secretaria de Saúde está monitorando os familiares e todas as pessoas próximas ao paciente, e que, até o momento, não apresentaram sintomas.

O último boletim da Secretaria Estadual da Saúde, divulgado na quinta, mostrava que o Rio Grande do Sul tinha 792 casos confirmados de Covid-19 e 21 mortes.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...