PRF apreende drogas, recupera veículo e prende 2 pessoas no norte do estado

A PRF, com apoio da BM, interceptou um comboio que realizava transporte de drogas em um carro roubado na madrugada desta sexta-feira (17) em Seberi. Outro veículo, que fazia a escolta, foi identificado e interceptado em Sarandi.

Os Policiais Rodoviários Federais receberam informações de que dois veículos, um Civic e um Onix, deslocariam em direção ao Rio Grande do Sul carregado com drogas. Equipes da PRF e da BM realizaram monitoramento do trecho até que, por volta das 3 horas da madrugada, os dois carros se aproximaram da Unidade Operacional da PRF em Seberi, na BR 386.

Os policiais conseguiram abordar o Civic, que estava com placas de São Gabriel/RS, e seus ocupantes, uma mulher de 27 anos natural de Canoas/RS e um homem de 32 anos natural de Foz do Iguaçu/PR, foram identificados. O casal demonstrou nervosismo e os policiais iniciaram a verificação no carro. No porta-malas, embrulhados em 3 fardos, estavam cerca de 54kg de maconha. O carro também possui registro de furto/roubo de março deste ano e estava com placas trocadas, popularmente conhecido como clone. O casal foi preso em flagrante.

O Ônix foi abordado sequencialmente já em Sarandi, também na BR 386, por outra equipe da PRF. No carro estavam dois ocupantes, de 21 e 23 anos, ambos naturais de Sapucaia do Sul/RS. Eles foram detidos e encaminhados a polícia judiciária, onde foram ouvidos e depois liberados.

A ocorrência foi encaminhada a polícia civil para os devidos trâmites legais.

