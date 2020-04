Ijuí tem o primeiro caso de coronavírus, caso foi confirmado por laboratório particular

Ijuí teve o primeiro caso de COVID-19, o novo coronavírus, confirmado nesta quinta-feira, 16 de abril. Trata-se de um homem de 64 anos residente no município que não precisou ser internado permanecendo em isolamento domiciliar.

O exame foi analisado por um laboratório particular de Cascavel como contraprova de um teste rápido.

A informação é do Hospital da Unimed que divulgou uma nota em sua rede social sobre o caso e informou que na casa de saúde uma mulher de 42 anos está internada considerada como suspeita de ter contraído a doença.

Notícias pelo Whatsapp

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...