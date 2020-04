Horários de linhas e abertura do terminal rodoviário de Tenente Portela

Sábado 18/04

Rodoviária fechada, não terá nenhum horário de ônibus.

Domingo 19/04

Sulserra 14.30 para Ijuí via Miraguaí

Poa 22.05 hs

Rodoviária aberta das 21.30 as 22.05

Segunda – feira 20/04

Sulserra Ijuí 7.15 da manhã via Miraguaí, retorno 14.30

Vem de Redentora 7.15 retorna 8.45

Vem de Três Passos 10.00 retorna 10.45

Vem de Frederico 9.30 retorna 10.50

Barra do Guarita vai 17.30

Poa 22.05

Terça-feira feriado 21/04

Sulserra nenhum horário

Poa 22.05

Rodoviária aberta das 21.30 as 22.05

Quarta-feira a Sexta-feira 22/04 a 24/04

Sulserra Ijuí 7.15 da manhã via Miraguaí, retorno 14.30

Vem Redentora 7.15 retorna 8.45

Vem três passos 10.00 retorna 10.45

Vem Frederico 9.30 retorna 10.50

Barra do guarita vai 17.30

Poa 22.05

Poderá ter alteração nos horários da Sulserra durante a semana.

A partir de segunda-feira 20/04 o horário de atendimento da rodoviária será:

Manhã 7.00 às 11.15

Tarde 17.00 às 18.00

Noite 21.30 às 22.00

