Tenente Portela disponibiliza máscaras para a população

Após a recomendação do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre a utilização das máscaras pela população em geral, o Município de Tenente Portela vem providenciando a distribuição das mesmas do tipo não profissional.

Desde a semana passada, agentes do Município têm feito contato direto com pessoa que estão circulando pelas vias públicas, principalmente em filas bancárias, passando orientações sobre o uso das máscaras e distribuindo as mesmas para quem necessita. No Centro de Atenção Psico-Social – CAPS, e também no Centro de Referência em Assistência Social – CRAS, a produção das máscaras já estavam ocorrendo, e foram intensificadas nesta semana.

As Escolas Municipais também começaram a produzir, assim como grupos de voluntários e entidades do Município. Mais de 2 mil peças já foram confeccionadas, com uma projeção de chegar à 10 mil. Ainda, está sendo encaminhada a compra de mais 8 mil máscaras produzidas por empresa de Tenente Portela.

Conforme a Primeira Dama, Geni Kasper Carboni, que coordena esta ação, vários pontos da cidade possuem mascadas para quem precisar, “todas as Unidades de Saúde, a Prefeitura, a Secretaria de Assistência Social e o CRAS são os nossos pontos de distribuição de máscaras, para o uso da população, priorizando os grupos de risco, pessoas com mais de 60 anos e de baixa renda. Quem precisar de máscara, dirija-se à um destes locais, preencha um cadastro e solicite a sua”, destacou Geni.

Malharias, artesãs e salas de costuras também possuem máscaras para comercialização. É necessário apenas que a população tome os devidos cuidados com a utilização, como proteger a boca e o nariz, não encostar na região frontal, manusear apenas nas presilhas ou ataduras e fazer a higienização com água e sabão após o uso.

Fonte: Prefeitura Municipal de Tenente Portela

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...