Quais cidades gaúchas deverão manter as restrições no comércio?

Após a divulgação dos primeiros resultados da pesquisa de projeção da população infectada pelo novo coronavírus no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite anunciou nesta quarta-feira, 15 de abril, que vai prorrogar as medidas de restrição à circulação de pessoas e serviços no Estado até o dia 30 de abril.



No entanto, municípios que não integram as regiões metropolitanas da capital e da Serra – áreas com mais incidência de casos confirmados de Covid-19 – poderão aliviar as vedações ao comércio.

Caberá aos prefeitos fora das regiões de Caxias do Sul e de Porto Alegre determinar o que será liberado, desde que não infrinjam as regras estaduais, que justifiquem suas decisões em decretos municipais e observem os indicadores de contágio locais.

A prefeitura de Tenente Portela divulgou uma nota pública no final da tarde desta quarta-feira informando a população que aguardará a publicação do decreto estadual, para ai sim, embasado no neste documento, elaborar o decreto municipal

Cidades deverão manter as restrições ao comércio:

Região Metropolitana da Serra Gaúcha



Autorizar reabrir o comércio na minha opinião é uma decisão? Precipitada e resultará na proliferação mais rápida do vírus

Acertada, basta os comerciantes tomarem cuidados com a segurança Ver resultados

