Município expede decreto que regula funcionamento do Comércio portelense

O município de Tenente Portela expediu na tarde desta quinta-feira, 16 de março, um decreto regula o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, de serviço e indústrias e da administração pública direta e indireta, durante o período de calamidade pública.

Com o novo decreto assinado pelo prefeito do município, Clairton Carboni, todo o comércio local estará liberado para o funcionamento, mas observando algumas regras explícitas no documento que deverão ser seguidas, além dos cuidados com a higiene e o distanciamento entre as pessoas.

No decreto ficam proibidos o funcionamento, por tempo indeterminado, independente da quantidade de pessoas, de:

I- realização de excursões;

II- clubes sociais;

III- CTG’s e PTG’s;

IV- rodeios;

V- realização de bailes e festas;

VI- auditórios e congêneres,

VII- quadras esportivas;

VIII- canchas de bocha;

IX- sedes de bairros;

X- boates;

XI- casas noturnas;

XII- pubs;

XIII- bibliotecas;

* Fica vedada a realização de todo e qualquer evento em local fechado, independentemente da sua característica, condições ambientais, tipo do público, duração, natureza e modalidade do evento.

* Fica vedada todo e qualquer tipo de confraternização e festividade particular, independente de sua característica, condições ambientais e duração.

* Fica vedada a realização de eventos em local aberto que tenham aglomeração prevista com mais de 30 (trinta) pessoas, independentemente da sua característica, condições ambientais, tipo do público, duração e natureza do evento.

* Fica vedada a expedição de novos alvarás de autorização para eventos temporários durante o período de duração do estado de calamidade pública.

* Fica vedada a realização de eventos em vias, praças e logradouros públicos.

* Fica limitado o acesso de até 10 (dez) pessoas simultaneamente a velórios e similares.

* Fica vedada à celebração de missas, cultos e encontros em igrejas, templos e demais estabelecimentos religiosos, de qualquer doutrina, fé ou credo, com a participação de mais de 30 pessoas, devendo serem adotadas as medidas de segurança e higienização.

Clique aqui para ler a íntegra do decreto.

