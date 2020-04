Janela Instantânea do Portela Online irá exibir pronunciamento do Governador do RS



A partir das 15h o Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, irá divulgar novas medidas de enfrentamento à pandemia e os resultados da pesquisa sobre a detecção de casos de COVID-19.

O Portela Online irá exibir à integra do pronunciamento através da Janela Instantânea do site nas redes sociais.

Seguindo o que foi divulgado por aliados do Governo as medidas restritivas devem ser prorrogadas até o final do mês, mas com flexibilização para o comércio ficando a cargo dos prefeitos dos municípios a analise das situações.

