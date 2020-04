Governador prorroga restrições até o final do mês, mas prefeitos poderão flexibilizar medidas

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou através de live pelo Facebook na tarde desta quarta-feira, 15 de abril, que as restrições de fechamento do comércio serão mantidas em novo decreto até o dia 30 de abril nas regiões metropolitanas de Porto Alegre e Caxias do Sul, onde há maior incidência do coronavírus no estado.

A flexibilização foi concedida somente aos demais municípios do interior gaúcho, em que os prefeitos estão autorizados a permitir a reabertura das atividades do comércio, desde que observadas regras de acesso e de higiene.

O novo decreto será publicado nesta quarta ou quinta-feira pela manhã segundo informou o chefe do executivo estadual.

