Coronavírus em SC: Governo do Estado confirma 853 casos e 28 mortes por Covid-19

Santa Catarina chegou ao número de 853 casos confirmados de Covid-19 e 28 mortes causadas pelo novo coronavírus. A atualização foi divulgada pelo governador Carlos Moisés em entrevista coletiva online no início da noite desta terça-feira, 14. O número de casos confirmados representa um aumento de 3,3% em relação ao dia anterior. Os dois óbitos que entraram nos registros são de idosas de 84 e 75 anos, de Braço do Norte e Camboriú, respectivamente

O número de municípios com pelo menos um morador com confirmação de infecção por coronavírus permanece 84, sem alterações em relação ao dia anterior. Há 18 cidades com registro de ao menos um óbito.

O estado tem 97 pacientes em unidades de terapia intensiva (UTI) para Covid-19, entre casos confirmados (55) e suspeitos (42). Desses, 60 estão utilizando ventiladores mecânicos. Desde o início da pandemia, 112 pessoas já tiveram alta da UTI para leitos de enfermaria.

>>>Confira aqui o boletim epidemiológico do Estado do dia 14 de abril

Casos confirmados por município



Águas Mornas – 1

Anita Garibaldi – 1

Antônio Carlos – 11

Araranguá – 4

Aurora – 1

Balneário Arroio do Silva – 2

Balneário Camboriú – 57

Balneário Gaivota – 2

Balneário Piçarras – 2

Barra Velha – 1

Biguaçu – 2

Blumenau – 69

Botuverá – 2

Braço do Norte – 25

Brusque – 17

Caçador – 2

Camboriú – 45

Canelinha – 1

Capivari de Baixo – 1

Chapecó – 6

Cocal do Sul – 1

Criciúma – 41

Florianópolis – 207

Forquilhinha – 1

Garopaba – 2

Gaspar – 5

Governador Celso Ramos – 3

Gravatal – 10

Guabiruba – 2

Guaramirim – 1

Içara – 7

Imbituba – 10

Indaial – 3

Ipumirim – 2

Irati – 1

Itajaí – 39

Itapema – 7

Itapiranga – 1

Jaguaruna – 3

Jaraguá do Sul – 10

Joaçaba – 1

Joinville – 64

Lages – 10

Laguna – 4

Mafra – 1

Massaranduba – 1

Morro da Fumaça – 2

Navegantes – 7

Nova Trento – 1

Orleans – 2

Palhoça – 11

Papanduva – 2

Paulo Lopes – 1

Pedras Grandes – 2

Pescaria Brava – 1

Pomerode – 1

Porto Belo – 5

Rancho Queimado – 2

Rio do Sul – 1

Rio Negrinho – 1

Rio Rufino – 1

Sangão – 2

Santa Cecília – 1

Santa Rosa de Lima – 2

Santo Amaro da Imperatriz – 1

São Bento do Sul – 1

São Domingos – 3

São Francisco do Sul – 2

São José – 31

São Lourenço do Oeste – 2

São Ludgero – 6

São Pedro de Alcântara – 1

Schroeder – 1

Siderópolis – 5

Sombrio – 8

Tangará – 1

Tijucas – 4

Timbé do Sul – 1

Timbó – 1

Treze de Maio – 2

Tubarão – 32

Urussanga – 3

Vidal Ramos – 1

Videira – 1

Outros estados – 9

Outros países – 3

Óbitos por município



Antônio Carlos – 3

Balneário Gaivota – 1

Braço do Norte – 1

Camboriú – 1

Criciúma – 4

Florianópolis – 3

Gaspar – 1

Indaial – 1

Itajaí – 2

Joinville – 2

Massaranduba – 1

Palhoça – 1

Pedras Grandes – 1

Porto Belo – 1

São Ludgero – 1

Sombrio – 1

Tubarão – 2

Urussanga – 1

