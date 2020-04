Coronavírus: traficantes impõem toque de recolher na Cidade de Deus

Criminosos da comunidade da Cidade de Deus, na zona Oeste do Rio de Janeiro, estenderam uma faixa ordenando toque de recolher, a partir das 22h, devido à pandemia do novo coronavírus.

Na imagem, é possível ver que entre as determinações está a proibição de aglomerações, além do funcionamento de bares e restaurantes com mesas na rua.

Por fim, os criminosos advertem que a Covid-19 “está matando”. O grupo também ameaça moradores em caso de descumprimento das normas na comunidade.

A foto que mostra a faixa começou a circular nas redes sociais após a confirmação da primeira morte em decorrência do coronavírus na Cidade de Deus. A vítima é uma mulher de 32 anos, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.

Procurada pelo R7, a Polícia Militar disse que equipes atuaram na região, no último sábado, mas não confirmou a retirada de faixa.

