Tenente Portela – Decreto prorroga o pagamento do IPTU 2020 em dois meses

Em função da pandemia que assola o mundo todo, inclusive o município de Tenente Portela, além dos impactos na economia local, o prefeito do município, Clairton Carboni, decretou nesta segunda-feira, 13 de abril, o prorrogamento do pagamento do IPTU 2020.

O anuncio realizado pelo chefe do executivo municipal foi através de um vídeo gravado no gabinete e distribuído a imprensa.

Conforme o decreto o pagamento do IPTU será adiado por dois meses.

I – Parcela Única, com 10% (dez por cento) de desconto para pagamentos até 08 (oito) de julho de 2020;

II – Em até 06 (seis) parcelas, mensais e consecutivas, sendo a 1ª parcela em 08 (oito) de julho de 2020 e a última parcela no mês de dezembro de 2020.

