Isolamento Social em Tenente Portela está fragilizado

Dos oito bancos da Praça Tenente Paiva, a Praça do Centro Cultural, apenas três permanecem com as fitas de lacre demonstrando que o isolamento social no município de Tenente Portela está fragilizado. A medida de interdição foi adotada com base no artigo 35 do decreto de Calamidade Pública do município em razão do COVID-19, novo coronavírus.

Essa fragilização é demonstrada também pela intensa circulação de pessoas e carros pelas ruas da cidade.

Também há uma movimentação de comerciantes querendo abrir as portas de seus estabelecimentos alegando que no município não foram registrados casos e por isso deveria haver uma maior flexibilização. E ainda, que seguindo as medidas de segurança impostas e disponibilização de álcool gel para os clientes seriam ações razoáveis para todos. Outros se queixam de que concorrentes estariam atendendo, desobedecendo as regras impostas pelos decretos dos Governos do Estado e do município.

No Rio Grande do Sul inteiro está proibida a abertura do comércio com algumas exceções. Estas regras foram estabelecidas nos decretos divulgados ao longo dos últimos dias.

