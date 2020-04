Trator e plantadeira são furtados no interior de Braga

Foi furtado na noite deste sábado, 11 de abril, no interior do município de Braga, um trator e uma plantadeira hidráulica.

De acordo com o proprietário, os implementos agrícolas estavam estacionados em frente a casa de um vizinho na localidade de Sítio Tunes, quando por volta das 23h foram levados, mas ninguém desconfiou.

O trator é um John Deere modelo 5078 e a plantadeira KF 15 linhas hidráulica.

De acordo com a vítima, os rastros apontavam na direção da ERS-330, nas proximidades do Setor Estiva. A Brigada Militar chegou a realizar buscas, mas nada foi encontrado.

Informações podem ser repassadas para o número 190 da BM.

Notícias pelo Whatsapp

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...