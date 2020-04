Morre ex-prefeito de Palmitinho, Luiz Carlos Panosso

Morreu no Hospital São de Vicente de Paulo em Passo Fundo, o empresário e ex-prefeito de Palmitinho, Luiz Carlos Panosso – popularmente conhecido como Lisca Panosso.

Panosso sofreu um acidente no início da tarde deste domingo, 12 de abril, em sua propriedade localizada na Linha Boa Vista. Informações preliminares dão conta que o empresário conduzia uma quadriciclo e acredita-se que após perder o controle do veículo bateu a cabeça na parede.

Panosso foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), recebeu o primeiro atendimento no Hospital Santa Terezinha (HST) e, posteriormente, foi transferido para Passo Fundo, onde acabou vindo a óbito.

Panosso tinha 62 anos e foi prefeito de Palmitinho entre 2013 e 2016 e em 2017 e 2018, quando renunciou ao cargo, já no segundo mandato como chefe do Poder Executivo do município. O empresário e ex-prefeito era casado com Cleusa Bonafé e tinha três filhos Tobias, Isabel e Laura. Lisca é irmão do prefeito de Frederico Westphaeln, José Alberto Panosso.

Fonte: Rádio Chiru de Palmitinho

