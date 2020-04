Boletim de Covid-19 no RS e restante do Brasil



A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul informou na noite deste sábado,12 de abril, o 16º óbito em razão da pandemia de COVID-19, o novo coronavírus. Segundo o órgão trata-se uma mulher de 77 anos residente de Encruzilhada do Sul. A confirmação é do laboratório do estado.

O falecimento ocorreu ontem em Santa Cruz do Sul, onde ela estava internada.

O balanço mais recente do Ministério da Saúde, divulgado neste sábado (11), aponta que ao todo no Brasil são 20.727 casos confirmados e 1.124 mortes.

No Rio Grande do Sul as 16 vítimas são de:

Mulher de 91 anos, de Porto Alegre

Homem de 88 anos, de Porto Alegre

Homem de 60 anos, de Ivoti

Mulher de 84 anos, de Novo Hamburgo

Homem de 59 anos, de Porto Alegre

Mulher de 92 anos, de Porto Alegre

Mulher de 73 anos, de Novo Hamburgo

Mulher de 90 anos, de Porto Alegre

Mulher de 44 anos, de Alvorada

Homem de 81 anos, de Porto Alegre

Homem, 53 anos, de Marau

Mulher de 61 anos, de Passo Fundo

Homem de 89 anos, de Passo Fundo

Homem, 66 anos, de São Leopoldo

Homem, 78 anos, de Canoas



