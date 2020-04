Mais uma vez drogas são apreendidas em Três Passos

A Polícia Civil com apoio da Brigada Militar apreendeu nessa noite dessa sexta-feira, 10 de abril, na cidade de Três Passos, aproximadamente 1 quilograma de cocaína e 500g de crack. A ação policial foi coordenada pelo Delegado de Polícia Marion Volino.

A apreensão aconteceu durante abordagem em decorrência de uma campana, ou seja, havia uma investigação em curso e a polícia tinha a esperança de realizar o flagrante. Um homem e uma mulher (mãe do primeiro) foram presos por tráfico de drogas e serão encaminhados ao Presídio de Três Passos.

Segundo o Delegado de Polícia Marion Volino, titular da DP de Três Passos, o homem preso estava com determinação de prisão domiciliar.

