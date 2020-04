Incêndio destrói moradia em Miraguaí

Uma casa de madeira foi completamente consumida por um incêndio na madrugada desta sexta-feira, 10 de abril, na cidade de Miraguaí.

O fogo teve inicio por volta das 2h e foi combatido pelo Corpo de Bombeiros de Tenente Portela e Três Passos. As causas são desconhecidas.

Este é o segundo incêndio atendido pelos Bombeiros de Tenente Portela, o primeiro foi em Barra do Guarita. Para chamar os Bombeiros de Tenente Portela basta ligar para a Brigada Militar no 190 ou Bombeiros de Três Passos pelo 193. Ainda é possível acionar pelo fone 3551-1988.

