Nome: Canisio Afonso Anton

Idade: 74 anos

Horário do óbito: 21:20 dessa quinta-feira, 09 de abril

Local do óbito: Hospital Santo António

Velório: Na capela da Funerária São Jorge

Sepultamento: às 11:00 horas desta sexta-feira

Local do Sepultamento: Cemitério Municipal de Tenente Portela

