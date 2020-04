Janela Interativa do Portela Online entrevista padres de Tenente Portela

O site Portela Online realizou na manhã desta sexta-feira Santa, uma Janela Interativa especial na Igreja Matriz de Tenente Portela. Na programação foi realizada uma entrevista com os padres da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Pe Guido Taffarel, Pe Luis Augusto e Pe Matias Kipper.

A Janela Interativa do Portela Online vai ao ar de segunda a sexta-feira e tem como foco em sua programação a informação das notícias do site e a interação com os internautas.

