Brigada Militar prende casal de irmãos por tráfico de drogas em Três Passos

Na quinta-feira, às 21h40, Policiais Militares prenderam um casal de irmãos no bairro PAC II, em Três Passos por tráfico de drogas.

Com ambos foi apreendido dois tijolos de maconha, pesando 1.466 kg, uma bucha grande de cocaína, pesando 100 gramas, 19 pedras de crack, 01 pedra maior de crack, uma faca, R$ 1,135 reais e R$ 105,55 em moedas, uma mochila, uma balança de precisão e um rolo de papel alumínio utilizado para embalar a droga.

Os presos foram conduzidos para Delegacia de Polícia e posterior ao Presídio local.

Notícias pelo Whatsapp

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...