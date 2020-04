Ministério Público expede recomendação aos Supermercados de Tenente Portela

O Ministério Público expediu na manhã desta quinta-feira, 9 de março, uma recomendação de funcionamento específica dirigida aos supermercados e outros estabelecimentos do gênero, situados no centro de Tenente Portela.

A medida foi adotada, segundo o promotor Miguel Germano Podonasche, após ter recebido reclamações sobre a ocorrência de aglomerações nestes estabelecimentos.

Os referidos supermercados precisam atender uma série de medidas. Do contrário poderão ser acionados judicialmente pela promotoria.

Aqui estão algumas das medidas que devem ser adotadas:

* Observar as regras sanitárias de prevenção ao COVID-19;

* Destacar funcionário para fiscalizar a entrada de clientes para evitar aglomeração dentro e fora do local;

* Filas com o distanciamento de 2 metros;

* Impedir que integrantes da mesma família ingressem no estabelecimento ao mesmo tempo;

* Fornecer máscaras, luvas e outros equipamentos de proteção para os funcionários;

