Mais 4 casos de dengue são confirmados em Tenente Portela

Nesta quinta-feira, 9 de abril, a Secretaria de Saúde de Tenente Portela recebeu do Laboratório Central do Estado – LACENRS, mais oito resultados de exames coletados no município de pacientes com sintomas da dengue, onde mais 4 portelenses foram testados positivo para a doença, sendo que destes, 3 são autóctones, ou seja, contraídos dentro do município.

Já são 5 pacientes com a doença em Tenente Portela, outras quatro amostras deram negativo. O Setor de Epidemiologia já registra 15 notificações, a última foi na manhã desta quinta-feira. No ano de 2019 foram 28 casos diagnosticados no município, sendo um importado e o restante todos contraídos dentro do território.

Nesta semana um grande mutirão de fiscalização e limpeza foi organizado pela Prefeitura, unindo servidores de diversas Secretarias Municipais. Conforme a Secretária de Saúde e Saneamento, Micheli Vargas, a população não pode descuidar dos métodos de prevenção contra a proliferação do Aedes aegypti, “nós pedimos que a comunidade colabore, ainda estamos encontrando muito lixo, muita água parada, e este vírus já está em Tenente Portela. Já temos muitos casos de dengue em municípios vizinhos, e na região temos até óbitos, e tem também casos confirmados de Zica vírus”, ressaltou Micheli.

