Janela Instantânea do site Portela Online entrevista o prefeito de Tenente Portela

Na tarde desta quinta-feira, 9 de abril, o site Portela Online realizou uma entrevista exclusiva com o prefeito de Tenente Portela, Clairton Carboni.

Durante a entrevista o chefe do executivo respondeu perguntas sobre diversos temas, entre eles: as recomendações ao município expedidas pela promotoria de justiça, o novo decreto que flexibilizou o funcionamento de alguns serviços, as ações no município relacionadas ao Corona vírus. Também respondeu perguntas sobre a dengue, estiagem entre outros assuntos. Confira o vídeo abaixo:

Errata divulgada pela prefeitura: A vacinação do H1H1 acontecerá na próxima quinta e sexta-feira, 16 e 17 de abril, na Praça do Imigrante, diferentemente do dados recebidos e divulgados pelo prefeito neste vídeo.

