Carro capota na rodovia Tenente Portela – Palmitinho (RSC-472) – Condutora escapa ilesa

Um Celta placas de Três Passos capotou na tarde dessa quarta-feira, 8 de abril, no km 39 da RSC-472 em Tenente Portela.

A condutora perdeu o controle do veículo exatamente na curva conhecida como “curva da morte” por volta das 16h. Estava na direção Tenente Portela para Palmitinho quando ocorreu o acidente.

Apesar dos danos significativos no carro a mulher escapou sem ferimentos.

A Brigada Militar orientou o trânsito até a remoção do veículo da pista.

Notícias pelo Whatsapp

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...