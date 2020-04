Brigada Militar apreende 7 tabletes de maconha em Vista Gaúcha

A Brigada Militar apreendeu na noite desta quinta-feira, 9 de abril, no município de Vista Gaúcha, 7,5 tabletes de maconha. A apreensão ocorreu durante a Operação Avante que está sendo desenvolvida na região.

Informações iniciais dão conta de que o condutor de um carro furou uma barreira policial e foi perseguido. O suspeito abandonou o veículo e fugiu a pé por uma lavoura, mas foi preso na sequência.

No carro abandonado nas proximidades do trevo de acesso a cidade foi encontrada a droga.

O registro da ocorrência está sendo realizado na delegacia de polícia de Tenente Portela.

A droga ainda será pesada.

Notícia recebendo atualizações…

Notícias pelo Whatsapp

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...