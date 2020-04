Bancos das praças de Tenente Portela amanhecem interditados

Os bancos das praças localizadas no centro de Tenente Portela amanheceram nesta quinta-feira, dia 9 de abril, interditados. A medida adotada pelo município tem base no decreto de Calamidade Pública no município em razão do COVID-19, novo coronavírus.

Nos bancos de duas das praças centrais visitadas pela reportagem do site Portela Online, no início desta manhã, apresentavam faixas de interdição. Em alguns deles também estava fixado um papel ofício com o seguinte texto:

“Decreto Nº 087, de 30 de março de 2020

Art. 35 Fica proibida a utilização de praças públicas, academias ao ar livre, ruas, avenidas e logradouros para fins de lazer, recreação, realização de atividades físicas e interação social.”

Mesmo com os alertas visíveis, na Praça do Índio a reportagem observou que pelo menos uma pessoa estava sentada num dos bancos. Neste local estava um grupo de pelo menos 5 pessoas reunidas.

