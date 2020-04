Saúde confirma 11º óbito por Coronavírus no Rio Grande do Sul



A Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul confirmou agora a pouco através do twitter, o 11º óbito por coronavírus no Estado: um homem de 53 anos do município de Marau. A vítima tinha histórico de insuficiência cardíaca.

O homem procurou atendimento no hospital do município em 28 de março, sendo transferido para Passo Fundo no mesmo dia, onde internou na UTI.

O município de Marau fica no norte do Rio Grande do Sul, distante cerca de 30 km de Passo Fundo.

