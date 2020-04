PRF apreende mais de 300 kg de maconha em cabine de caminhão na BR-158

A PRF apreendeu cerca de 300 kg de maconha no começo da tarde desta quarta-feira, 8 de abril,em Condor, na região noroeste do estado.

Os policiais receberam informações de que um caminhão, com placas do Paraná, estaria carregado com drogas e seguiria para o Rio Grande do Sul vindo de Santa Catarina. Os agentes deslocaram viaturas para monitorar as rodovias da região e encontraram o caminhão na BR 158, já na cidade de Panambi. Foi observado que uma caminhonete Montana seguia próximo ao caminhão antes deste ser abordado.

No caminhão estava apenas o condutor, de 25 anos. Os policiais notaram forte cheiro de maconha na cabine do veículo e encontraram, escondidos sob o banco, diversos pacotes envoltos em fita. Foram contados 34 pacotes com peso estimado de 300kg da droga. O condutor foi preso em flagrante.

Outra equipe da PRF, já na região de Cruz Alta, identificou a Montana. O veículo foi abordado e seus 2 ocupantes, de 44 e 33 anos, foram identificados. Um deles é proprietário do caminhão onde foi encontrada a droga. Eles também foram detidos.

Os 3 presos responderão pelo crime de tráfico. A ocorrência foi encaminhada à polícia judiciária para confecção do flagrante.

