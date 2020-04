Polícia prende homem procurado por matar ex-companheira em Tenente Portela

Foi preso na manhã desta quarta-feira, 8 de abril, o homem apontado pela polícia como sendo o autor da morte de Andreia Juliana Leite, de 35 anos. A polícia não revelou o local da prisão do suspeito de 40 anos de idade, mas disse que neste momento ele está sendo interrogado na Delegacia de Polícia e posteriormente será levado ao Presídio.

De acordo com a Polícia Civil, em tese, a vítima foi atacada pelo ex-companheiro que não aceitava a separação. Haviam 30 dias que eles estariam separados. Conforme a polícia, o homem invadiu a casa da vítima localizada no bairro São Francisco por volta da 1h30 de segunda-feira, 6 de abril, e lhe desferiu diversos golpes de faca pelo corpo, inclusive com tentativa de degola. Ela estaria na cama com a filha menor quando foi atacada.