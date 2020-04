Em extinção – Urubu rei é visto em parque fechado para visitação em Derrubadas

Um casal de urubu reis foram avistados pela equipe de fiscalização do Parque Estadual do Turvo, em Derrubadas, na Região Nordeste do RS. O local está temporariamente fechado para visitação do público, em função da quarentena.

A fiscalização, porém, segue diariamente, pelos agentes da Secretaria de Meio Ambiente do estado. O urubu rei, que é o maior e mais colorido do Brasil, é considerado raro, e está na lista de ameaça de extinção no estado.

Além do Parque do Turvo, também já foram vistos na Parque dos Aparados da Serra.

O animal é chamado de urubu rei pelo grande porte e pela hierarquia na alimentação com outras espécies de urubu.

Fonte: G1 – RS

