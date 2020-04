Viaturas da Brigada Militar são higienizadas para evitar a transmissão do Coronavírus

Toda cautela é necessária para combater a transmissão e proliferação do COVID-19, o novo coronavírus. As viaturas do 7º Batalhão de Polícia Militar, por exemplo, estão passando por uma higienização completa. Segundo a assessoria de comunicação, a medida será aplicada em todas as viaturas dos 21 municípios da Região Celeiro.

Na manhã desta terça-feira, 7 de abril, as viaturas do 3º Pelotão do 7º BPM com sede em Tenente Portela passaram por este processo de higienização que utiliza desinfetante pulverizado no interior das viaturas previamente lavadas. O objetivo é combater possíveis transmissões e proteger os militares.

