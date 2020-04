Padre Rudinei comemora 7 anos de Bênção Online

A Bênção Online nasceu ano de 2013, uma parceria entre o Padre Rudinei Negri, na época vigário paroquial de Tenente Portela, com o Site Portela Online. O objetivo do novo recurso era aproximar a igreja do povo através da Internet.

As pessoas pediam através do site uma bênção ou uma oração que era respondida pelo sacerdote através de recursos desenvolvidos exclusivamente para o vigário poder falar com os fieis. Na época a novidade apresentada também rendeu reportagens exclusivas da RBS TV que entrevistou o padre, além é claro, de muitos outros meios de comunicação que ficaram sabendo do recurso. “Padre Online” foi o título de uma reportagem do Jornal Zero Hora.

Hoje com a pandemia do coronavírus muitos sacerdotes do mundo inteiro utilizam o recurso da internet para pregar o Evangelho, transmitir as missas, oração do Terço e a formação para o povo.

Na atualidade o Padre Rudinei é pároco no município de Tiradentes do Sul e segue abençoando os internautas através de suas redes sociais e levando conforto espiritual a quem precisa.

O site Portela Online sente-se abençoado por ter feito parte desta história e deseja que o trabalho siga conquistando cada vez mais seguidores.

