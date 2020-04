Laboratório privado vai realizar exames de Coronavírus para o estado do RS

A Secretaria da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul, celebrou nesta segunda-feira, 6 de abril, contrato com a empresa M&S Produtos Agropecuários Ltda para a realização de exames de diagnóstico SARS-COV-2 em pessoas com suspeita de coronavírus. O contrato foi assinado simultaneamente na sede da SES, em Porto Alegre, e nas dependências da empresa, em Pelotas, durante reunião por videoconferência.

A previsão é de que o laboratório realize cerca de 250 exames/dia. O contrato prevê que a empresa forneça os insumos para a realização dos exames em amostras enviadas pela SES. Os resultados devem ser enviados ao Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) em até 24 horas após o recebimento do material por parte da empresa.

A validade do contrato é por seis meses, podendo ser prorrogado por mais meio ano. É o primeiro laboratório que o Estado está contratando, com os serviços custeados com recursos do Tesouro do Estado. Em breve, o Estado deverá ampliar a parceria com universidades para a realização de mais exames.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social – SES/RS

