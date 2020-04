Casos confirmados de dengue sobem para 79 em Três Passos

O boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira, 6 de abril, pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Passos, apresenta novo aumento no número de casos confirmados de dengue no município.

No boletim divulgado sexta-feira, eram 63 casos positivos. Nesta segunda-feira, o número pulou para 79 casos confirmados. 49 casos suspeitos ainda aguardam coleta, 25 casos foram descartados, totalizando 153 casos monitorados até o momento.

Dentre as medidas adotadas pela Administração Municipal de Três Passos para combater a dengue no município, foi iniciado na última sexta-feira (03), o mutirão de limpeza assistido, que teve continuidade no sábado.

Mais de três toneladas de lixo e entulhos foram recolhidos nos pátios de moradores, por equipe da Prefeitura. A ação consiste na visita de um agente de saúde ou de endemias, acompanhado de funcionários da prefeitura, à casa dos moradores em bairros determinados no cronograma. O profissional da saúde verifica o pátio e analisa o que deve ser descartado, e o próprio morador leva até o caminhão.

O mutirão de limpeza e a pulverização com fumacê, são medidas que terão continuidade ao longo da semana, assim que as condições climáticas permitirem.

No último sábado, a Prefeitura de Três Passos procedeu a pulverização com fumacê. A ação é executada nas bocas de lobo e no perímetro dos bairros, com incidência de dengue ou zika vírus, sendo iniciada pelas bairros Pindorama e Glória. De acordo com o cronograma, o fumacê seguirá sendo aplicado na quarta-feira, dia 8, no Bairro Santa Inês, e em Padre Gonzáles, no dia 13.

Fonte: Rádio Alto Uruguai de Três Passos

