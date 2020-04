Brasil registra mais de 114 mortes em 24 horas por coronavírus

Segundo o Ministério da Saúde até às 14h, eram 13.717 casos e 667 mortes confirmadas no Brasil. Foram 114 óbitos e 1.661 novas incidências nas últimas 24 horas. É a maior quantidade de mortes em um só dia registrado até hoje no país.

Já a a Secretaria da Saúde do RS atualizou para 555 os casos de coronavírus no estado com oito óbitos entre eles.

Os casos no Rio Grande do Sul desta terça-feira foram registrados em Porto Alegre (12 novos), Bagé, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Encantado, Farroupilha, Garibaldi, Gravataí, Harmonia (2), Lajeado (3), Novo Hamburgo (3), Paraí, Pareci Novo, Passo Fundo (3), São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Tupandi e Viamão. Caxias do Sul teve ainda outros 10 casos acrescentados que haviam tido na última semana resultado positivo na rede privada.

