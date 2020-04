Alunos da rede municipal de ensino criam vídeos sobre prevenção ao Coronavírus

Em tempos de coronavírus os alunos da rede municipal de ensino de tenente portela estão realizando atividades a distância. A diretora da escola municipal Arcelino Soares Bueno do bairro operário, a professora Juliana Pozzebon, entrou em contato com o site Portela Online e encaminhou este vídeo que vou exibir agora para vocês. Ele foi produzido pelos alunos com o auxílio dos familiares e são divulgados nas redes sociais da escola.

A Cooperativa Escolar dos Alunos da Escola Municipal Arcelino Soares Bueno, vem desenvolvendo ações que intensificam a importância de se manter alerta em relação aos cuidados mínimos e necessários ao novo Coronavírus.

Com as aulas suspensas, as atividades estão sendo realizada a distância e os sócios mantiveram ainda mais viva a essência de cooperar. Familiares auxiliaram na gravação de vídeos orientadores e preventivos, os quais estão sendo postados na página do Facebook: Cooperasb Arcelino.

Carine Moresco Vasconcellos, professora orientadora da cooperativa, ressalta, que em tempos difíceis e de certa forma de desordem, atitudes simples, mas com perfis de crianças já conscientes e preocupadas, nos motivam a acreditar em dias melhores.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...