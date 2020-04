Veículo é furtado em Tenente Portela

Um carro foi furtado entre às 22h de sábado e 9h de domingo, 5 de abril, da garagem de um residência localizada na Rua Tupã, em Tenente Portela. O veículo é um Kadett, cor cinza, placas MBZ-3380.

Informações apuradas pelo site Portela Online dão conta de que para levar o veículo que estava na garagem, foi arrombado um portão.

Viu este carro? Entre em contato com o Whatsapp da Brigada Militar (55) 98428-6084.

Notícias do Portela Online no seu Whatsapp

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...