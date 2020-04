Mulher é morta no bairro São Francisco em Tenente Portela

Uma mulher de 35 anos foi morta na madrugada desta segunda-feira, 6 de abril, no bairro São Francisco, em Tenente Portela. Informações iniciais dão conta de que Andréia Juliane Leite foi assassinada por volta das 2h30 por um ex-companheiro.

Andréia chegou a ser socorrida por familiares e levada para o hospital Santo Antônio, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O corpo da vítima está sendo levado para a necropsia em Palmeira das Missões com o objetivo de determinar as causas da morte.

A Polícia Civil investiga o caso e está a procura do suspeito.

O velório vai ocorrer no Salão Católico do Bairro São Francisco e o sepultamento realizado às 17h no cemitério do mesmo bairro .

