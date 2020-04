Governo cria regra para Delivery e take away: somente para alimentação, higiene e saúde

Diante de muitas dúvidas geradas no último decreto que não esclarecia quais os produtos que podiam ser oferecidos pelos serviços em delivery e take away (tele-entrega e pague e leve) o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou através de uma live no Facebook realizada na tarde desta segunda-feira, 6 de abril, que mudanças foram realizadas no decreto de restrições do comércio dos 497 municípios do Rio Grande do Sul.

De acordo com o chefe do executivo estadual estão liberados para deliery e take away para situações que envolvem alimentação, higiene e saúde. Segundo Leite “outros tipos de serviços de comércios estavam utilizando estas condições gerando muitas dúvidas no nosso estado”.

Nesta mesma live o Governador falou sobre a impossibilidade do Governo mudar o calendário de pagamento do IPVA e respondeu perguntas enviadas pela imprensa.

